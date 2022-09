Il colonnello Luigi Aureli: “A lavoro per la difesa dei cittadini” (Di giovedì 15 settembre 2022) di Monica De Santis Il tenente colonnello Luigi Aureli è il nuovo comandante del reparto operativo dei carabinieri di?Salerno.?Arrivato in città da qualche giorno da Roma, non ha ancora avuto modo di visitare tutta la provincia… “Conosco Salerno e provincia per fama.?So che è molto grande, bella ed operosa.?Mi sto rendendo conto che la provincia è molto vasta e diversificata, ovviamente come tutti sanno, abbraccia territori tra di loro molto diversi disomogenei, grandi e questa la rende pertanto una realtà molto professionalizzante e molto sfidante per quello che riguarda il nostro lavoro. Per quello che poi sarà il mio compito, cercherò di confrontarmi con questa realtà secondo quelle che saranno le indicazioni della scala gerarchica che insistono e lavorano su questo territorio”. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 15 settembre 2022) di Monica De Santis Il tenenteè il nuovo comandante del reparto operativo dei carabinieri di?Salerno.?Arrivato in città da qualche giorno da Roma, non ha ancora avuto modo di visitare tutta la provincia… “Conosco Salerno e provincia per fama.?So che è molto grande, bella ed operosa.?Mi sto rendendo conto che la provincia è molto vasta e diversificata, ovviamente come tutti sanno, abbraccia territori tra di loro molto diversi disomogenei, grandi e questa la rende pertanto una realtà molto professionalizzante e molto sfidante per quello che riguarda il nostro. Per quello che poi sarà il mio compito, cercherò di confrontarmi con questa realtà secondo quelle che saranno le indicazioni della scala gerarchica che insistono e lavorano su questo territorio”. Consiglia

