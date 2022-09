Glasgow Rangers - Napoli 0 - 3 | gol e highlights

chedisagio : La meravigliosa coreografia dei tifosi dei Rangers Glasgow prima della partita contro il Napoli - Agenzia_Ansa : CHAMPIONS | Il Benfica ha battuto la Juventus 2-1 in una partita della seconda giornata della fase a gironi (gruppo… - OdeonZ__ : I rigori consecutivi sbagliati, poi il tris da urlo: il meglio di Rangers-Napoli - GianfPiccirillo : Champions League, il Napoli vince in Scozia - Martino_Got : @GerosaLorenzo @AlessioParodi6 Spiegato bene -

Il Napoli vince ancora in Champions. La squadra di Spalletti batte a Ibrox 3 - 0 ie si porta al comando del gruppo A. Un secondo tempo ...La felicità degli azzurri per la vittoria in Champions acontro i, postata sui social. Due scatti la dicono lunga sullo stato d'animo della rosa del Napoli. Comments commentsIl Napoli vince ancora in Champions. La squadra di Spalletti batte a Ibrox 3-0 i Rangers e si porta al comando del gruppo A. Un secondo tempo concitato ...L'ottimo avvio in Champions League del Napoli ha permesso alla squadra azzurra di scalare posizioni nel ranking UEFA.