Francesca Chillemi, allarme rosso: "Il reset è necessario" | Esplode il caso sul set

Alcune dichiarazioni dell'attrice Francesca Chillemi sembrano preoccupare i fan e potrebbero scatenare un giallo sul set di una nota fiction

L'attrice Francesca Chillemi sta per fare il suo ritorno in prima serata nelle vesti della protagonista. L'attrice sarà infatti il personaggio principale della fiction Viola come il Mare che farà finalmente il suo debutto su Canale 5. In attesa di vederla in nuove vesti, la Chillemi si è però soffermata anche su di un altro ruolo con cui ha conquistato tutti. Nel dettaglio si tratta del personaggio di Azzurra nella fiction per la Rai dal titolo Che Dio ci Aiuti. Le sue recenti dichiarazioni rischiano però di far preoccupare i fan e mettere in allarme gli autori in vista di un ...

