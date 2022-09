Dormire bene aiuterà chi soffre della sindrome dell’occhio “pigro” (Di giovedì 15 settembre 2022) Bruciore agli occhi, mal di testa, vista che pare annebbiarsi. Il bambino perde spesso il segno mentre legge, o magari muove sempre il capo per seguire un testo, o ancora si “stravacca” sul banco per seguire le lezioni alla lavagna. Se nei primi giorni di scuola il bambino soffre, potrebbe avere problemi alla vista, che magari non sono stati scoperti prima. Ci vuole ovviamente il controllo dell’oculista, ma non bisogna dimenticare che l’occhio pigro va riconosciuto e affrontato. Magari anche con un’attenzione particolare al sonno. A consigliarlo è una ricerca italiana: lo studio mostra che il sonno può aiutare a curare la sindrome dell’occhio pigro dato che contribuisce a potenziare l’attività plastica del cervello in risposta agli stimoli visivi. La scoperta arriva da una ricerca pubblicata sulla ... Leggi su dilei (Di giovedì 15 settembre 2022) Bruciore agli occhi, mal di testa, vista che pare annebbiarsi. Il bambino perde spesso il segno mentre legge, o magari muove sempre il capo per seguire un testo, o ancora si “stravacca” sul banco per seguire le lezioni alla lavagna. Se nei primi giorni di scuola il bambino, potrebbe avere problemi alla vista, che magari non sono stati scoperti prima. Ci vuole ovviamente il controllo dell’oculista, ma non bisogna dimenticare che l’occhiova riconosciuto e affrontato. Magari anche con un’attenzione particolare al sonno. A consigliarlo è una ricerca italiana: lo studio mostra che il sonno può aiutare a curare ladato che contribuisce a potenziare l’attività plastica del cervello in risposta agli stimoli visivi. La scoperta arriva da una ricerca pubblicata sulla ...

