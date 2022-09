Daniele Dal Moro al Grande Fratello Vip (Di giovedì 15 settembre 2022) Ci sarà anche Daniele Dal Moro nel cast della settima edizione del Grande Fratello Vip. A confermare il suo nome è stato Davide Maggio che ha spoilerato tutto il cast ufficiale. Sul suo sito Daniele è stato descritto così: “ex gieffino, partecipò al Grande Fratello di Barbara d’Urso nel 2016“, ma il suo curriculum televisivo è un po’ più ampio. Dopo aver partecipato nel 2016 al Grande Fratello di Barbara d’Urso (arrivando fino in finale e classificandosi quarto dietro Gianmarco Onestini, Enrico Contarin e la vincitrice Martina Nasoni), il modello ha preso parte al cast di Uomini e Donne prima in qualità di corteggiatore di Sonia Lorenzini (nel 2017) e poi in qualità di tronista (nel 2019). Dalla trasmissione di Maria De Filippi, ... Leggi su biccy (Di giovedì 15 settembre 2022) Ci sarà ancheDalnel cast della settima edizione delVip. A confermare il suo nome è stato Davide Maggio che ha spoilerato tutto il cast ufficiale. Sul suo sitoè stato descritto così: “ex gieffino, partecipò aldi Barbara d’Urso nel 2016“, ma il suo curriculum televisivo è un po’ più ampio. Dopo aver partecipato nel 2016 aldi Barbara d’Urso (arrivando fino in finale e classificandosi quarto dietro Gianmarco Onestini, Enrico Contarin e la vincitrice Martina Nasoni), il modello ha preso parte al cast di Uomini e Donne prima in qualità di corteggiatore di Sonia Lorenzini (nel 2017) e poi in qualità di tronista (nel 2019). Dalla trasmissione di Maria De Filippi, ...

repubblica : Disfatta russa sul fronte ucraino: soldati in fuga da Kupiansk e Izyum [dal nostro inviato Daniele Raineri] - MacosaneSSSai_ : Io che pensavo che ci eravamo liberati di Daniele dal moro,pensavo non entrasse più invece purtroppo ho appena scop… - Ilsaggiopetty : RT @RockOthers: Dal luogo di lavoro dei fratelli,un'officina metalmeccanica utilizzata anche come sala prove,Salani autore dei testi,tra le… - lavezzo_daniele : @CarloCalenda Il terzo polo? Quello con Calenda e Renzi, quel Renzi che Calenda non voleva vedere nemmeno in fotogr… - VitaDiLeoG : @micheleconch Daniele Dal Moro anche secondo me dura poco perché sarà un comodino ma pur sempre insopportabile, Ele… -