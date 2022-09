Cos’è e come funziona Midjourney: l’IA che crea immagini originali sulla base delle parole (Di giovedì 15 settembre 2022) L’opera che vedete è intitolata Théâtre D’opéra Spatial ed è stata premiata in quanto vincitrice del concorso artistico Colorado State Fair. Il suo autore, Jason M. Allen, non è un artista che ha impiegato ore a studiare prospettive e a dipingere il quadro con cui ha vinto il concorso. Allora, come ha fatto a vincere? L’opera in questione è stata creata non tanto da Jason Allen, ma da Midjourney, un programma di intelligenza artificiale che trasforma righe di testo in grafiche iperrealistiche e che ora è molto popolare. La vittoria dell’opera creata dall’intelligenza artificiale ha destabilizzato non solo gli altri concorrenti che hanno accusato Jason Allen di barare, ma ovviamente anche i social network, dove molti si sono detti scettici sulla creazione di opere d’arte attraverso ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 15 settembre 2022) L’opera che vedete è intitolata Théâtre D’opéra Spatial ed è stata premiata in quanto vincitrice del concorso artistico Colorado State Fair. Il suo autore, Jason M. Allen, non è un artista che ha impiegato ore a studiare prospettive e a dipingere il quadro con cui ha vinto il concorso. Allora,ha fatto a vincere? L’opera in questione è statata non tanto da Jason Allen, ma da, un programma di intelligenza artificiale che trasforma righe di testo in grafiche iperrealistiche e che ora è molto popolare. La vittoria dell’operata dall’intelligenza artificiale ha destabilizzato non solo gli altri concorrenti che hanno accusato Jason Allen di barare, ma ovviamente anche i social network, dove molti si sono detti scetticizione di opere d’arte attraverso ...

