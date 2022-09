Coppa Davis 2022: giovedì di fuoco per tante, rischiano Croazia e Francia (Di giovedì 15 settembre 2022) Terza giornata di Coppa Davis in arrivo a Bologna (o meglio, Casalecchio di Reno), Valencia, Amburgo e Glasgow. Si comincia, in sostanza, con il secondo giro di partite, quelle che determineranno già alcuni verdetti. E di sfide interessanti ce ne potrebbero essere. Andiamo a vederle. La Croazia, dopo lo 0-3 subito dall’Italia, sfida la Svezia, vittoriosa per 2-1 nei confronti dell’Argentina grazie ai due Ymer. Di questi, Mikael dovrebbe sfidare Borna Coric, mentre all’altro Borna, Gojo, tocca Elias. Nessun precedente, anche se la Croazia parte leggermente favorita in virtù della prevalenza del doppio Mektic/Pavic, che al di là della sconfitta con Bolelli e Fognini resta favorito là dove la coppia non è assortita, caso che corrisponde perfettamente a quello svedese. Abbastanza verosimile, del resto, un 1-1 dopo i ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 settembre 2022) Terza giornata diin arrivo a Bologna (o meglio, Casalecchio di Reno), Valencia, Amburgo e Glasgow. Si comincia, in sostanza, con il secondo giro di partite, quelle che determineranno già alcuni verdetti. E di sfide interessanti ce ne potrebbero essere. Andiamo a vederle. La, dopo lo 0-3 subito dall’Italia, sfida la Svezia, vittoriosa per 2-1 nei confronti dell’Argentina grazie ai due Ymer. Di questi, Mikael dovrebbe sfidare Borna Coric, mentre all’altro Borna, Gojo, tocca Elias. Nessun precedente, anche se laparte leggermente favorita in virtù della prevalenza del doppio Mektic/Pavic, che al di là della sconfitta con Bolelli e Fognini resta favorito là dove la coppia non è assortita, caso che corrisponde perfettamente a quello svedese. Abbastanza verosimile, del resto, un 1-1 dopo i ...

LiaCapizzi : E vabbè. Già lo schieramento degli azzurri durante l'esecuzione dell'Inno è da applausi: Bolelli, Fognini, Musetti,… - ItaliaTeam_it : Vince anche Matteo! ?? A Bologna prima vittoria per l’Italia nel gruppo A di Coppa Davis con Berrettini che supera… - Agenzia_Ansa : COPPA DAVIS | L'Italia è in vantaggio 1-0 sulla Croazia nella prima sfida del girone A, in corso alla Unipol Arena… - pierretennis1 : @Eurosport_IT Grandissimo doppio dei tennisti tesserati per il @parktcgenova ! E dopo la Coppa Davis testa bassa pe… - antoriccelli : RT @MatteoBilli72: Non solo sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport oggi non c’è nemmeno un richiamo sull’Italbasket, ma non c’è null… -