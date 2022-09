Aborto | Piccolotti Si | ' Umbria come Ungheria | donne costrette a sentire battito feto'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 settembre 2022) Roma, 15 set. (Adnkronos) - "Abbiamo segnalazioni da parte diche volevano interrompere la gravidanza e da diverse associazioni femministe, che insta già accadendo quello che sta accadendo indove da oggi leche intendono interrompere la gravidanza, sarannoad ascoltare ildel". Così Elisabettadi Sinistra Italiana in una conferenza stampa alla Camera sulla 194. "Innon c'è una norma in tal senso che in diversi centri sanitari questa pratica viene eseguite. Alcuneci hanno detto che sono dovute andare più volte in ospedale perchè essere nelle prime settimane indelnon era possibile ascoltarlo. Si ...