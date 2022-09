Wta Portoroz 2022: programma ed orari giovedì 15 settembre con Paolini (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Wta 250 di Portoroz 2022 (cemento outdoor) per la giornata di giovedì 15 settembre. C’è ovviamente da seguire il match di ottavi di finale della nostra Jasmine Paolini, che continua la sua difesa del titolo: tra lei e l’accesso ai quarti di finale però la giovane e talentuosa Juvan, che giocherà in casa. Torna in campo anche Emma Raducanu, prima testa di serie del torneo. Di seguito il programma completo con tutti i campi e gli orari nel dettaglio. programma COMPLETO CENTRE COURT (INIZIO ALLE ORE 11:00) (9) Potapova vs ParryA seguire: Siniakova vs BurrageA seguire: (1) Raducanu vs FriedsamA seguire: Paolini vs Juvan the ad id=”676180? ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il, glie l’ordine di gioco del torneo Wta 250 di(cemento outdoor) per la giornata di15. C’è ovviamente da seguire il match di ottavi di finale della nostra Jasmine, che continua la sua difesa del titolo: tra lei e l’accesso ai quarti di finale però la giovane e talentuosa Juvan, che giocherà in casa. Torna in campo anche Emma Raducanu, prima testa di serie del torneo. Di seguito ilcompleto con tutti i campi e glinel dettaglio.COMPLETO CENTRE COURT (INIZIO ALLE ORE 11:00) (9) Potapova vs ParryA seguire: Siniakova vs BurrageA seguire: (1) Raducanu vs FriedsamA seguire:vs Juvan the ad id=”676180? ...

