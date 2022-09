Sono 18.854 i nuovi casi di Covid e 69 i morti. Positività giù all'11% (Di mercoledì 14 settembre 2022) AGI - Sono 18.854 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore contro i 23.161 di ieri e soprattutto i 17.574 di mercoledì scorso. I tamponi processati Sono 171.457 (ieri 184.211) con un tasso di positivita' che dal 12,6% scende all'11%. I decessi di oggi Sono 69 (ieri 93), per un totale da inizio pandemia di 176.404. Le terapie intensive scendono di 12 unita' (ieri -13) ed ora Sono 151 con 15 ingressi del giorno; in calo di 149 unita' (ieri -121) i ricoveri ordinari, per un totale di 3.719 . La regione con il maggior numero di nuovi casi e' sempre la Lombardia con 2.871 casi davanti ad Emilia Romagna (+2.429) - il cui numero di contagi è però comprensivo anche del mancato invio dei dati di ieri – il Veneto ... Leggi su agi (Di mercoledì 14 settembre 2022) AGI -18.854 iin Italia nelle ultime 24 ore contro i 23.161 di ieri e soprattutto i 17.574 di mercoledì scorso. I tamponi processati171.457 (ieri 184.211) con un tasso di positivita' che dal 12,6% scende all'11%. I decessi di oggi69 (ieri 93), per un totale da inizio pandemia di 176.404. Le terapie intensive scendono di 12 unita' (ieri -13) ed ora151 con 15 ingressi del giorno; in calo di 149 unita' (ieri -121) i ricoveri ordinari, per un totale di 3.719 . La regione con il maggior numero die' sempre la Lombardia con 2.871davanti ad Emilia Romagna (+2.429) - il cui numero di contagi è però comprensivo anche del mancato invio dei dati di ieri – il Veneto ...

sulsitodisimone : Sono 18.854 i nuovi casi di Covid e 69 i morti. Positività giù all'11% - VivMilanoFSL : RT @RaiNews: Sono 18.854 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore contro i 23.161 di ieri e i 17.574 di mercoledì scorso. https://t… - VivMilanoFSL : RT @messina_oggi: Covid, 18.854 i nuovi positivi. 69 i decessiMILANO (ITALPRESS) - Sono 18.854 i nuovi positivi al Coronavirus in Italia, s… - messina_oggi : Covid, 18.854 i nuovi positivi. 69 i decessiMILANO (ITALPRESS) - Sono 18.854 i nuovi positivi al Coronavirus in Ita… - StefaniaFalone : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Nelle ultime 24 ore sono 18.854 i nuovi casi Covid (ieri 23.161). Le vittime sono 69. Il tasso è all'11%, in… -