Serie A, sarà Valeri l’arbitro di Udinese-Inter (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ecco l’arbitro di Udinese-Inter In vista della settima giornata della Serie A 22/23 in programma tra venerdì e domenica, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match. Udinese-Inter, in programma per domenica 18 settembre con calcio d’inizio alle ore 12:30, sarà diretta dall’arbitro Paolo Valeri. Il fischietto romano sarà assistito da Palermo e Mokhtar; il quarto uomo sarà Sacchi. Al VAR ci sarà Aureliano e Galetto all’AVAR. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di mercoledì 14 settembre 2022) EccodiIn vista della settima giornata dellaA 22/23 in programma tra venerdì e domenica, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match., in programma per domenica 18 settembre con calcio d’inizio alle ore 12:30,diretta dalPaolo. Il fischietto romanoassistito da Palermo e Mokhtar; il quarto uomoSacchi. Al VAR ciAureliano e Galetto all’AVAR. L'articolo proviene damagazine.

DiMarzio : Il @ACMonza ha scelto: sarà #Palladino l'allenatore. Allievo di #Gasperini e #Juric, all'esordio sfiderà subito que… - Ari_LDABandana : RT @Cinguetterai: Secondo #Gente, la serie tv #LaPortaRossa3 anticipa la messa in onda (inizialmente prevista nel 2023) e sarà trasmessa su… - batuffolo97 : RT @Cinguetterai: Secondo #Gente, la serie tv #LaPortaRossa3 anticipa la messa in onda (inizialmente prevista nel 2023) e sarà trasmessa su… - ElaF898 : RT @Cinguetterai: Secondo #Gente, la serie tv #LaPortaRossa3 anticipa la messa in onda (inizialmente prevista nel 2023) e sarà trasmessa su… - auraconte : RT @auraconte: Oggi ho un quesito diverso rispetto a ieri. RE: Grafica. Sto realizzando una serie di notebooks (interno stile quaderno). Se… -

Tulsa King, prima serie tv di Stallone: l'intervista di Sky TG24 Sarà così per tutta la serie Sì, Ho voluto fare questa parte perché c'è anche umorismo. Non è seria da morire, guarda alla vita con un certo senso di ironia. Credo che con le sue battute dia alla ... Milano, la nuova Hypercar Pagani in mostra al Museo della Scienza ... sabato 24, domenica 25 settembre dalle 18 alle 22: sarà possibile visitare i Chiostri e la Sala ... Il percorso Il visitatore potrà seguire la genesi del progetto Pagani Utopia attraverso una serie di ... Sky Sport così per tutta laSì, Ho voluto fare questa parte perché c'è anche umorismo. Non è seria da morire, guarda alla vita con un certo senso di ironia. Credo che con le sue battute dia alla ...... sabato 24, domenica 25 settembre dalle 18 alle 22:possibile visitare i Chiostri e la Sala ... Il percorso Il visitatore potrà seguire la genesi del progetto Pagani Utopia attraverso unadi ... Arbitri Serie A, le designazioni per la 7^ giornata: Milan-Napoli a Mariani