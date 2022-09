Santacroce | “Napoli | solo Kim può arrivare ai livelli di Koulibaly”

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Fabianointerviene a Radio Punto Nuovo: “Kim puòaidi, ottima mossa del“. A Punto Nuovo Sport Show, l’ex difensore azzurro dice: “Sulle palle alte ilè migliorato tantissimo con l’arrivo dei nuovi. Kim, Ostigard, Olivera: nonaggiungono centimetri, ma sono tutti elementi che colpiscono davvero bene di testa. Ilquest’anno è davvero forte, ma occhio ad alzare troppo l’entusiasmo. La squadra c’è, fa divertire, ma andiamo cauti. Come gioco gli azzurri non temono nessuno, anzi. Provano ad imporre la propria identità su qualsiasi campo, che sa attaccare in tanti modi. L’organico di Spalletti è davvero fantastico, nonché molto duttile“. Poi analizzando la difesa azzurra ...

Fabiano Santacroce interviene a Radio Punto Nuovo: "Solo Kim può arrivare ai livelli di Koulibaly, ottima mossa del Napoli".A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fabiano Santacroce, ex Napoli: "Sulle palle alte il Napoli è migliorato tantissimo con l'arrivo dei nuovi. Kim, Ostigard, Oliver ...