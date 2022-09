Roma. Prima terrorizza i condomini, poi aggredisce gli agenti: fermato con il taser (Di mercoledì 14 settembre 2022) Attimi di terrore quelli vissuti dai condomini di una palazzina sita in via Tiburtina. Un uomo, in evidente stato di alterazione, si è introdotto al suo interno spaventando i condomini. All’arrivo della Polizia ha poi pensato bene di minacciare gli agenti con una bottiglia di vetro ferendone uno. Leggi anche: Roma, «Dammi i soldi o ti sparo»: terrorizza il tassista e lo deruba di 50€ 31enne semina il panico in una palazzina di via Tiburtina I fatti sono avvenuti nella serata dello scorso 13 settembre in una palazzina di via Tiburtina e precisamente al civico 364. Qui un uomo — 31enne del Gambia — in evidente stato di alterazione, ha iniziato ad urlare seminando il panico tra i condomini che, allarmati, intorno alle 23.30 hanno segnalato l’accaduto alla Polizia. Le minacce e la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 settembre 2022) Attimi di terrore quelli vissuti daidi una palazzina sita in via Tiburtina. Un uomo, in evidente stato di alterazione, si è introdotto al suo interno spaventando i. All’arrivo della Polizia ha poi pensato bene di minacciare glicon una bottiglia di vetro ferendone uno. Leggi anche:, «Dammi i soldi o ti sparo»:il tassista e lo deruba di 50€ 31enne semina il panico in una palazzina di via Tiburtina I fatti sono avvenuti nella serata dello scorso 13 settembre in una palazzina di via Tiburtina e precisamente al civico 364. Qui un uomo — 31enne del Gambia — in evidente stato di alterazione, ha iniziato ad urlare seminando il panico tra iche, allarmati, intorno alle 23.30 hanno segnalato l’accaduto alla Polizia. Le minacce e la ...

