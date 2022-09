Re Carlo, William e Harry accompagneranno a piedi la regina verso Westminster Abbey (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il corteo che accompagnerà il feretro da Buckingham Palace a Westminster partirà alle 2.22 di oggi pomeriggio e durerà esattamente 38 minuti. I figli della Sovrana, con i principi William e Harry, seguiranno a piedi. La regina Consorte, Kate Middleton, Meghan Markle e Sophie di Wessex arriveranno invece invece in auto Leggi su vanityfair (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il corteo che accompagnerà il feretro da Buckingham Palace apartirà alle 2.22 di oggi pomeriggio e durerà esattamente 38 minuti. I figli della Sovrana, con i principi, seguiranno a. LaConsorte, Kate Middleton, Meghan Markle e Sophie di Wessex arriveranno invece invece in auto

rtl1025 : ???? Re #Carlo ha annunciato alla nazione la nomina di #William, suo primogenito e nuovo erede al trono, come 'princi… - Agenzia_Ansa : Nel suo primo discorso alla Nazione re Carlo III ha dedicato un commosso ricordo della madre, ha ringraziato 'l'ado… - MediasetTgcom24 : Regno Unito col fiato sospeso per la salute della Regina Elisabetta: ?? Carlo e Camilla sono già a Balmoral ?? Il pri… - UgoliniLorenzo : @MissLemon79 Chi è il principe Carlo? Non si chiamava William? ?? - classicalball85 : William e Harry oggi cammineranno insieme a Carlo dietro alla bara della regina. Di sicuro farà tornare in mente lo… -