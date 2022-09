Prosegue monitoraggio acque di balneazione: i risultati dei prelievi Arpac del 12 settembre. (Di mercoledì 14 settembre 2022) ... nelle more del ripristino dei sistemi informatici di Arpac, sul sito della Regione Campania, all'indirizzo https://www.regione.campania.it/it/printable/Arpac - sistemi - informatici - off - line - ... Leggi su gazzettadisalerno (Di mercoledì 14 settembre 2022) ... nelle more del ripristino dei sistemi informatici di, sul sito della Regione Campania, all'indirizzo https://www.regione.campania.it/it/printable/- sistemi - informatici - off - line - ...

gazzettanapoli : Proseguono i controlli in mare stabiliti dal calendario regionale per verificare la qualità delle acque di balneazi… - GazzettaSalerno : Prosegue monitoraggio acque di balneazione: i risultati dei prelievi Arpac del 12 settembre. - teleischia : ARPAC. PROSEGUE MONITORAGGIO ACQUE DI BALNEAZIONE - salutegreen24 : (Adnkronos) - Prosegue il calo dell'incidenza settimanale di Covid-19 in Italia, mentre l'Rt è ancora in aumento. E… - RosalbaMallamo : RT @fnpcisler: ?? Prosegue il convegno 'Anziani e Fragili'. Nella relazione @roberto_pezzani indica le prossime sfide: telemedicina, ricett… -