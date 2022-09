Pasta cotta a fuoco spento? Gli chef bergamaschi: “Solo uno spot, i veri sprechi sono altri” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Bergamo. Sta facendo discutere la proposta di cuocere la Pasta a fuoco spento per ridurre il consumo di gas e, più in generale, di energia. L’idea, formulata come aiuto per far fronte al caro bollette, si è diffusa rapidamente traendo spunto da un post condiviso su Facebook dal premio Nobel della Fisica Giorgio Parisi, che ha subito sottolineato che si tratta di informazioni riportate da altri. La pubblicazione sui social da parte del fisico e accademico romano, stimato su scala internazionale, ha dato notevole visibilità a questa pratica rilanciata dal chimico Dario Bressanini, che ha specificato che non è l’ebollizione a cuocere la Pasta ma il calore trasferito dall’acqua. Per chi non lo sapesse, questo metodo di cottura consiste nel portare l’acqua in ebollizione e poi buttare la ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 14 settembre 2022) Bergamo. Sta facendo discutere la proposta di cuocere laper ridurre il consumo di gas e, più in generale, di energia. L’idea, formulata come aiuto per far fronte al caro bollette, si è diffusa rapidamente traendo spunto da un post condiviso su Facebook dal premio Nobel della Fisica Giorgio Parisi, che ha subito sottolineato che si tratta di informazioni riportate da. La pubblicazione sui social da parte del fisico e accademico romano, stimato su scala internazionale, ha dato notevole visibilità a questa pratica rilanciata dal chimico Dario Bressanini, che ha specificato che non è l’ebollizione a cuocere lama il calore trasferito dall’acqua. Per chi non lo sapesse, questo metodo di cottura consiste nel portare l’acqua in ebollizione e poi buttare la ...

