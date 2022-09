Oroscopo della settimana dal 19 settembre al 25 settembre

Leggi su tuacitymag

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Cosa prevedono le stelle dell’? Sta cambiando l’aria in questi giorni, e non ci riferiamo solo alle temperature che stanno finalmente calando, ma anche alle nuove energie che ci spalancano le porte di una nuova stagione: l’autunno. Il passaggio più importante in questo senso è sicuramente l’inizio del meseBilancia con il Sole che entra nel segno il 24. Ma questa non è l’unica novità dei prossimi giorni, vediamole tutte in dettaglio. Il cielo dell’prossima In attesa che il weekend ci porti il trasloco del Sole, dalla Vergine alla Bilancia, ci sarà un altro pianeta da tenere d’occhio. Si tratta di Mercurio, che da qualche giorno è impegnato a camminare all’indietro, e con il suo moto retrogrado tornerà dalla Bilancia alla Vergine. Questo movimento è quello che ci porterà ...