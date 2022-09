Opta: in due partite di Champions il Napoli ha già conquistato 4 rigori (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il Napoli vince per due a zero contro i Rangers in Scozia la sua seconda gara di questa stagione di Champions e con i due rigori di oggi, secondo quanto riporta Opta, ha già eguagliato una sua statistica per quanto riguarda questa competizione Il Napoli ha già eguagliato nelle prime due giornate di questa Champions League il suo record di rigori guadagnati in una singola stagione nella competizione (quattro). Dischetto. 4 – Il #Napoli ha già eguagliato nelle prime due giornate di questa #ChampionsLeague il suo record di rigori guadagnati in una singola stagione nella competizione (quattro). Dischetto.#RangersNapoli #UEFAChampionsLeague — OptaPaolo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ilvince per due a zero contro i Rangers in Scozia la sua seconda gara di questa stagione die con i duedi oggi, secondo quanto riporta, ha già eguagliato una sua statistica per quanto riguarda questa competizione Ilha già eguagliato nelle prime due giornate di questaLeague il suo record diguadagnati in una singola stagione nella competizione (quattro). Dischetto. 4 – Il #ha già eguagliato nelle prime due giornate di questa #League il suo record diguadagnati in una singola stagione nella competizione (quattro). Dischetto.#Rangers#UEFALeague —Paolo ...

