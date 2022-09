Gas, Von der Leyen “Task force con la Norvegia per ridurre il prezzo” (Di mercoledì 14 settembre 2022) STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Bisogna distinguere tra fornitori affidabili e non affidabili”. Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen parlando all’Europarlamento in occasione del suo discorso sullo Stato dell’Unione, in merito a gas ed energia. Ha quindi specificato che tra i fornitori credibili ci sono “la Norvegia, l’Algeria e gli Stati Uniti”, rivelando che esiste un accordo con il premier norvegese per una Task force che “è al lavoro per vedere come sarà possibile ridurre in modo ragionevole il prezzo del gas”.L’Europa è pronta a trovare una soluzione per sostituire i combustibili fossili, ha poi annunciato la presidente.“Sia che si parli di chip per la realtà virtuale o di celle per pannelli solari, le doppie transizioni saranno alimentate dalle ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 14 settembre 2022) STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Bisogna distinguere tra fornitori affidabili e non affidabili”. Così la presidente della Commissione europea Ursula von derparlando all’Europarlamento in occasione del suo discorso sullo Stato dell’Unione, in merito a gas ed energia. Ha quindi specificato che tra i fornitori credibili ci sono “la, l’Algeria e gli Stati Uniti”, rivelando che esiste un accordo con il premier norvegese per unache “è al lavoro per vedere come sarà possibilein modo ragionevole ildel gas”.L’Europa è pronta a trovare una soluzione per sostituire i combustibili fossili, ha poi annunciato la presidente.“Sia che si parli di chip per la realtà virtuale o di celle per pannelli solari, le doppie transizioni saranno alimentate dalle ...

