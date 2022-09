Fondi russi ai partiti, lite Siri-Feltri a La7. “Lei fa solo illazioni, voi giornalisti siete specializzati in diffamazione”. “Ci quereli pure tutti i giorni” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Scontro rovente a “Omnibus” (La7) tra il senatore della Lega, Armando Siri, e il direttore di Domani, Stefano Feltri, sul caso dei Fondi russi a diversi partiti di 20 Paesi europei, sollevato dai servizi americani. Siri respinge i sospetti sulla Lega, definendoli “illazioni”: “Da quel che mi è dato sapere, gli unici soldi importanti sono arrivati in questo Paese dalla russia al Partito Comunista e non alla Lega. Questo è un dato provato”. Feltri cita l’inchiesta milanese sulla trattativa di una fornitura di petrolio tra Gianluca Savoini e uomini vicini ad Aleksandr Dugin, l’ideologo di Putin : “La Lega ha tentato di avere rapporti di conto corrente con Putin e non soltanto”. Siri insorge: “Non abbiamo mai avuto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Scontro rovente a “Omnibus” (La7) tra il senatore della Lega, Armando, e il direttore di Domani, Stefano, sul caso deia diversidi 20 Paesi europei, sollevato dai servizi americani.respinge i sospetti sulla Lega, definendoli “”: “Da quel che mi è dato sapere, gli unici soldi importanti sono arrivati in questo Paese dallaa al Partito Comunista e non alla Lega. Questo è un dato provato”.cita l’inchiesta milanese sulla trattativa di una fornitura di petrolio tra Gianluca Savoini e uomini vicini ad Aleksandr Dugin, l’ideologo di Putin : “La Lega ha tentato di avere rapporti di conto corrente con Putin e non soltanto”.insorge: “Non abbiamo mai avuto ...

