Elogio a Laura Pausini, coraggiosa in un mondo di star allineate (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set – Laura Pausini sorprende ancora, per il coraggio anzitutto, ma non solo. Con la risposta secca ai soliti "buoni", ma anche agli antifà da quattro soldi, la cantautrice ci ha lasciato una bella immagine, ed è giusto riconoscerglielo. A prescindere da frasi riparatrici successive alle quali – praticamente – è stata obbligata. Ma concentriamoci sul buono. Laura Pausini, sfrontata e coraggiosa in un mondo di schiavi In un mondo di schiavi, dire la verità è un atto rivoluzionario. Così, semicitando Orwell, ci viene di riflettere al riguardo. Per carità, non vogliamo certo paragonare Laura Pausini a Giuseppe Garibaldi o Benito Mussolini, anzi solo mettere di fianco le figure fa pure abbastanza ridere. Però, al di fuori delle ...

