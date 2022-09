Elezioni: Letta, 'Pd ha avuto troppe timidezze anche per colpa di Renzi segretario' (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set. (Adnkronos) - Negli ultimi anni il Pd ha avuto troppa timidezza, anche a causa delle scelte di Matteo Renzi, che oggi non è più nel partito anche se ha svolto tre quarti della sua campagna a parlare del Pd". Così Enrico Letta a Fanpage. "Il Pd oggi è cambiato". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set. (Adnkronos) - Negli ultimi anni il Pd hatroppa timidezza,a causa delle scelte di Matteo, che oggi non è più nel partitose ha svolto tre quarti della sua campagna a parlare del Pd". Così Enricoa Fanpage. "Il Pd oggi è cambiato".

marattin : Ieri Letta ha dichiarato che non governerebbe mai con Fratoianni. Domandarsi perché, allora, alle elezioni si prese… - demagistris : Letta va alle elezioni alleato con Bonelli/Fratoianni, ma dice che non farà un governo con loro. Ammette che i voti… - fattoquotidiano : Elezioni, Bonelli a Letta: “No alleanza di governo? Non siamo qualcosa di cui vergognarsi, mi lascia perplesso” - raffaellamucci1 : RT @FratellidItalia: Elezioni, Bignami: Letta spieghi suo coinvolgimento in società Delaware - aldocardoni : Elezioni, Bignami: Letta spieghi suo coinvolgimento in società Delaware -