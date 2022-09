Dove vedere la Coppa Sabatini in diretta tv e streaming (Di mercoledì 14 settembre 2022) Giovedì 15 settembre torna l’appuntamento con la storica Coppa Sabatini. Giunta alla sua 70a edizione, questa classica italiana lo scorso anno fu vinta dal danese Michael Valgren, capace di superare il nostro Sonny Colbrelli e il francese Mathieu Burgaudeau che chiusero il podio. Nella storia i corridori italiani si sono imposti per ben 52 volte, ma l’ultimo successo nostrano risale al 2017 con Andrea Pasqualon. In cima al palmarès ben nove corridori con due successi a testa, fra i quali anche Moreno Argentin, Franco Bitossi e Maurizio Fondriest. LEGGI ANCHE: Coppa Sabatini: percorso e partecipanti Il solito percorso e diciannove squadre al via Il percorso sarà quello classico e si snoderà su un totale di 199 chilometri. I diversi muri dei due circuiti creeranno come sempre una grande selezione: chi vorrà ... Leggi su blogciclismo (Di mercoledì 14 settembre 2022) Giovedì 15 settembre torna l’appuntamento con la storica. Giunta alla sua 70a edizione, questa classica italiana lo scorso anno fu vinta dal danese Michael Valgren, capace di superare il nostro Sonny Colbrelli e il francese Mathieu Burgaudeau che chiusero il podio. Nella storia i corridori italiani si sono imposti per ben 52 volte, ma l’ultimo successo nostrano risale al 2017 con Andrea Pasqualon. In cima al palmarès ben nove corridori con due successi a testa, fra i quali anche Moreno Argentin, Franco Bitossi e Maurizio Fondriest. LEGGI ANCHE:: percorso e partecipanti Il solito percorso e diciannove squadre al via Il percorso sarà quello classico e si snoderà su un totale di 199 chilometri. I diversi muri dei due circuiti creeranno come sempre una grande selezione: chi vorrà ...

qnazionale : Orari Motogp Aragon: dove vedere in tv libere, qualifiche e gara. Diretta Sky e Tv8 - _sosimpatica_ : RT @Crytical_mc: Sto vedendo tante ipotesi di città per il tour invernale Dove mi vorreste vedere????? - fralafragola : RT @Crytical_mc: Sto vedendo tante ipotesi di città per il tour invernale Dove mi vorreste vedere????? - GiornalismoI : Ligue 1: Dove vedere in streaming Montpellier Tutte le informazioni sulla partita Montpellier – Strasburgo in Ligu… - Valenti44731415 : RT @Crytical_mc: Sto vedendo tante ipotesi di città per il tour invernale Dove mi vorreste vedere????? -