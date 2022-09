Dl Aiuti bis | commissione Bilancio ok | torna tetto stipendi dei manager pubblici

(Di mercoledì 14 settembre 2022)ilalloo per i. E' stato approvato infatti inl'emendamento al dlbis che sopprime l`articolo che autorizza la deroga aldi 240 mila euro lordi all`anno per gli."Come Iv e Azione abbiamo chiesto venisse ripristinato ilai 240mila euro perché era una norma del governo Renzi, ed è una battaglia identitaria. E inè stato votato il soppressivo sia del governo che dei partiti politici che lo avevano presentato. E immagino che l'Aula domani confermerà il voto che c'è già stato in", ha sottolineato Elena Boschi, capogruppo Iv alla Camera. Il ...

LuigiGallo15 : Si sblocca il superbonus e si cancella la norma del docente esperto nel decreto Aiuti bis. A 2 settimane dalle elez… - dellorco85 : Trovata l’intesa al Senato sul decreto Aiuti bis. Grazie alla ferma posizione del M5S il #Superbonus è salvo. Migli… - M5S_Senato : Intervento al Senato della nostra Capogruppo @MariaDomenicaC4 sul decreto Aiuti bis. #13settembre - lucianomondello : DL Aiuti Bis, tutte le novità: dal Superbonus alle pensioni - LorisCavallett1 : RT @e_didone: Scusate, ma se Palazzo Chigi è stizzito, la gente con il caro bollette da pagare indignata e, soprattutto, nulla a vedere con… -

Camera 9,30 Dl(Aula) 11,00 Dlgs attuazione direttiva Ue frodi finanziarie (Giustizia) 13,00 Dm acquisizione unita' navali pattugliatori (Offshore Patrol Vessel - OPV); acquisizione 12 '...Prevede di aggiungere l'articolo 41al testo del decreto. Prevede un aumento degli stipendi per il Capo della polizia , il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri , il Comandante ...Assunzioni nella Pa: stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato dei tecnici inseriti grazie al Pnrr, ma non per tutti. Novità in un emendamento al decreto Aiuti bis in conversione.Conferme e modifiche bonus 200 euro e altre misure previste dal Decreto Aiuti bis con conversione legge in Parlamento ...