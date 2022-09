Come sarebbe un mondo di sole donne, unite in una comunità utopica e isolata? (Di mercoledì 14 settembre 2022) E se esistesse un mondo fatto solo di donne? È proprio questa la domanda che si è fatta la scrittrice Lauren Groff quando ha iniziato a scrivere il suo nuovo romanzo, Matrix (Bompiani). “Quelle Come me”: storie di donne che hanno cambiato vita per essere felici X Leggi anche › ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 14 settembre 2022) E se esistesse unfatto solo di? È proprio questa la domanda che si è fatta la scrittrice Lauren Groff quando ha iniziato a scrivere il suo nuovo romanzo, Matrix (Bompiani). “Quelleme”: storie diche hanno cambiato vita per essere felici X Leggi anche › ...

AlbertoBagnai : Spiaze tantissimo, circa così: - borghi_claudio : @SimoneilGallo91 @benedettoventu1 Purtroppo il M5S era così... disposto a tutto pur di governare e chiaramente infi… - ClaMarchisio8 : @FabDellaValle E poi confermo quello che hai appena scritto. Come fanno a non avere quelle immagini. Sarebbe inter… - LaLpnmrz : RT @checovenier: Brava e intelligente @LauraPausini, #bellaciao, sigla Netflix in voga all’estero, in Italia è stata scippata dalla sinistr… - acino2020 : RT @Blowjoint: La morte di un intellettuale come Godard contribuisce ad alimentare il dibattito pubblico francese sul suicidio assistito, c… -