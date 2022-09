Champions, Juve-Benfica 1-2 e disastro bianconero (Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – La Juventus viene sconfitta in casa dal Benfica, che passa per 2-1 all’Allianz Stadium nella seconda giornata del Girone H di Champions League. La squadra di Allegri ha già un piede fuori dal torneo: la Juve resta a zero punti dopo i ko con Psg e Benfica che guidano il gruppo con 6 punti. I francesi hanno superato il Maccabi Haifa 3-1. LA PARTITA – Allegri per la sfida di Champions sceglie in avanti il tandem composto da Milik e Vlahovic, con Kostic e Cuadrado esterni. Bonucci a guidare la difesa, con Miretti a centrocampo. Mentre il tecnico dei lusitani Schmidt manda in campo Goncalo Ramos unica punta, alle sue spalle il trio Neres-Rafa Silva-Joao Mario. Pronti via e la Juve va in vantaggio. Al 4? calcio piazzato battuto da Paredes e colpo di testa ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – Lantus viene sconfitta in casa dal, che passa per 2-1 all’Allianz Stadium nella seconda giornata del Girone H diLeague. La squadra di Allegri ha già un piede fuori dal torneo: laresta a zero punti dopo i ko con Psg eche guidano il gruppo con 6 punti. I francesi hanno superato il Maccabi Haifa 3-1. LA PARTITA – Allegri per la sfida disceglie in avanti il tandem composto da Milik e Vlahovic, con Kostic e Cuadrado esterni. Bonucci a guidare la difesa, con Miretti a centrocampo. Mentre il tecnico dei lusitani Schmidt manda in campo Goncalo Ramos unica punta, alle sue spalle il trio Neres-Rafa Silva-Joao Mario. Pronti via e lava in vantaggio. Al 4? calcio piazzato battuto da Paredes e colpo di testa ...

