"Bella Ciao al mio funerale, voglio prendere posizione anche da morto", la risposta perfetta di Pif a Laura Pausini (Di mercoledì 14 settembre 2022) L'onda lunga delle polemiche dopo la decisione della cantautrice di Faenza di non intonare le parole e cantare sulla note di "Bella Ciao" non accenna a placarsi. C'è chi ha difeso la sua scelta – come, Ça va sans dire, Matteo Salvini e chi ha ricordato alla cantante che quello non è un brano "troppo politico", ma un inno universale per celebrare l'antifascismo. E uno dei pensieri più sintetici, ma al contempo efficaci, su questo argomento viene offerto da un breve post Facebook pubblicato dall'attore, conduttore e regista Pif (al secolo Pierfrancesco Diliberto) contro Laura Pausini. Pif contro Laura Pausini per aver rifiutato di cantare "Bella Ciao" Poche parole, frasi brevi che non intaccano la natura del messaggio che Pif ha voluto inviare alla ...

