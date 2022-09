Barbara D' Urso docente universitaria | il direttore svela tutto sul suo ruolo

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Come tutti i fan avranno avuto modo di apprendere, prestoD'comincerà una nuova esperienza come. Lady Cologno è stata coinvolta in un'iniziativa avviata da due Università molto rinomate di Roma, ovvero, la LUISS e la IULM. Per quanto riguarda la prima, la donna si occuperà di comunicazione social e televisiva, mentre per la seconda farà un workshop incentrato sull'alimentazione. Sull'ultimo numero di Novella2000 ilscientifico della IULM, Nicola Sorrentino, ha rilasciato un'intervista in cui hato i motivi che l'hanno spinto a scegliere proprio la D'come protagonista di questa iniziativa. Inoltre, il dottore ha raccontato anche in maniera piuttosto dettagliata come si svolgerà il progetto e a quale lezione ci sarà ...