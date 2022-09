WTA Portorose 2022 | Rybakina avanza con il brivido | bene Paolini Out Cornet e Tomljanovic

Leggi su oasport

(Di martedì 13 settembre 2022) Si è conclusa da poco un’altra giornata del WTA 250 di. Sul cemento sloveno si sono disputati oggi diversi match valevoli per il primo turno e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Passano il turno Elenae Jasmine. La kazaka (testa di serie n.3) sconfigge la tedesca Laura Siegemund per 6-7(4) 6-4 7-6(8) al termine di una partita ricca di emozioni, mentre l’azzurra vince contro la croata Tara Wurth (219) per 7-5 6-1. Niente da fare invece per la francese Alize(n.6 del torneo), battuta dalla padrona di casa Kaja Juvan per 7-6(5) 6-3, e per l’australiana Ajla(n.8 del seeding), superata dalla rumena Ana Bogdan (65) con il punteggio di 7-5 4-6 6-1.la ceca Tereza Martincova, che ha la meglio ...