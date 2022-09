Volano i profitti di Vitol, primo trader di petrolio al mondo che ha gestito anche la consegna di greggio russo all’India (Di martedì 13 settembre 2022) Il gruppo Vitol, principale trader indipendente al mondo di petrolio, ha chiuso i primi 6 mesi dell’anno con profitti superiori a quanto guadagnato nell’intero 2021. È quanto anticipa l’agenzia Reuters citando fonti a conoscenza dei dati. A fine giugno gli utili derivanti dalla compravendita di greggio hanno raggiunto i 4,5 miliardi di dollari, a fronte dei 4,2 miliardi incassati lo scorso anno. I profitti sono frutto della vendita di oltre 7 milioni di barili di greggio al giorno (su un consumo globale di circa 100 milioni) e di 13 milioni di tonnellate di gas liquefatto le cui quotazioni sono schizzate alle stelle dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Vitol non ha voluto commentare i dati. In questi mesi il gruppo ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Il gruppo, principaleindipendente aldi, ha chiuso i primi 6 mesi dell’anno consuperiori a quanto guadagnato nell’intero 2021. È quanto anticipa l’agenzia Reuters citando fonti a conoscenza dei dati. A fine giugno gli utili derivanti dalla compravendita dihanno raggiunto i 4,5 miliardi di dollari, a fronte dei 4,2 miliardi incassati lo scorso anno. Isono frutto della vendita di oltre 7 milioni di barili dial giorno (su un consumo globale di circa 100 milioni) e di 13 milioni di tonnellate di gas liquefatto le cui quotazioni sono schizzate alle stelle dopo l’invasione russa dell’Ucraina.non ha voluto commentare i dati. In questi mesi il gruppo ha ...

