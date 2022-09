Superbonus, raggiunta l’intesa: novità su cessione del credito (Di martedì 13 settembre 2022) Il testo dell’emendamento del governo al decreto Aiuti bis sul Superbonus è arrivato giusto in tempo al Senato, dove è stato trovato l’accordo tra le forze politiche sulle nuove regole per la cessione del credito. “La norma aiuta le imprese che hanno crediti nel cassetto fiscale e che non riuscivano a cederli. Si sblocca così il meccanismo della responsabilità solidale, garantendo certezza a chi compra i crediti”, ha sottolineato il sottosegretario all’Economia, Federico Freni. novità sulle cessione dei crediti I presidenti delle commissioni bilancio, Daniele Pesco (M5S), e Finanze, Luciano D’Alfonso (Pd) che hanno espresso “soddisfazione” per la sintesi trovata sul testo che dovrebbe sbloccare l’iter del decreto aiuti bis a Palazzo Madama. Nel dettaglio, la responsabilità in solido nella ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 settembre 2022) Il testo dell’emendamento del governo al decreto Aiuti bis sulè arrivato giusto in tempo al Senato, dove è stato trovato l’accordo tra le forze politiche sulle nuove regole per ladel. “La norma aiuta le imprese che hanno crediti nel cassetto fiscale e che non riuscivano a cederli. Si sblocca così il meccanismo della responsabilità solidale, garantendo certezza a chi compra i crediti”, ha sottolineato il sottosegretario all’Economia, Federico Freni.sulledei crediti I presidenti delle commissioni bilancio, Daniele Pesco (M5S), e Finanze, Luciano D’Alfonso (Pd) che hanno espresso “soddisfazione” per la sintesi trovata sul testo che dovrebbe sbloccare l’iter del decreto aiuti bis a Palazzo Madama. Nel dettaglio, la responsabilità in solido nella ...

fattoquotidiano : Superbonus, raggiunta l’intesa in Senato sul nuovo emendamento al decreto Aiuti bis: c’è l’ok anche del M5s - petergomezblog : Superbonus, c’è l’intesa in Senato sul nuovo emendamento al dl Aiuti bis: responsabilità solo per chi truffa. M5s:… - gianlucalibrale : RT @massimoneri90: Superbonus, c’è l’intesa in Senato sul nuovo emendamento al dl Aiuti bis: responsabilità solo per chi truffa. M5s: “Nuov… - qui_finanza : Superbonus, raggiunta l’intesa: novità su cessione del credito - Giornaleditalia : #DecretoaiutibisdlaiutibisMarioDraghi Dl aiuti bis, su superbonus raggiunta l'intesa. Il dimissionario Draghi pront… -