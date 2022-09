Serie A, giornata 6: pro e contro, tanti passi falsi (Di martedì 13 settembre 2022) Con il posticipo del Lunedì, si conclude anche la sesta giornata di campionato. Non si sono registrati veri e propri big match, ma diverse partite insidiose: su tutte Juventus-Salernitana e Sassuolo-Udinese. Le big hanno risposto bene, fatta eccezione per i bianconeri, fermi sul pari. Male invece gli arbitri, che non hanno saputo gestire le varie gare. Ecco allora i pro e contro della giornata 6 di Serie A, in attesa degli scontri europei e di un altro intenso weekend. Serie A, pro e contro della giornata 6 Con la classifica ben delineata, si può già tirare qualche somma, nonostante il campionato sia ancora lunghissimo. In ottima forma Napoli, Atalanta e Milan, che conducono in testa con 14 punti. Benissimo l’Udinese, unica outsider di questa stagione (fino ad ora), ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 13 settembre 2022) Con il posticipo del Lunedì, si conclude anche la sestadi campionato. Non si sono registrati veri e propri big match, ma diverse partite insidiose: su tutte Juventus-Salernitana e Sassuolo-Udinese. Le big hanno risposto bene, fatta eccezione per i bianconeri, fermi sul pari. Male invece gli arbitri, che non hanno saputo gestire le varie gare. Ecco allora i pro edella6 diA, in attesa degli scontri europei e di un altro intenso weekend.A, pro edella6 Con la classifica ben delineata, si può già tirare qualche somma, nonostante il campionato sia ancora lunghissimo. In ottima forma Napoli, Atalanta e Milan, che conducono in testa con 14 punti. Benissimo l’Udinese, unica outsider di questa stagione (fino ad ora), ...

