Salernitana, il presidente Iervolino: "Se la Juventus vuole rigiocare, nessun problema" (Di martedì 13 settembre 2022) Dopo le polemiche per l'errore sul gol annullato a Milik in Juventus-Salernitana, Danilo Iervolino è intervenuto sulla vicenda ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, durante il programma La Città del Pallone di Valter De Maggio. "L'errore arbitrale in Juventus-Salernitana? Se i bianconeri vogliono rigiocarla per noi non c'è problema", le parole del presidente granata e imprenditore. Proprio ieri in una nota ufficiale l'Aia ha spiegato che le immagini che hanno mostrato come Candreva tenesse in gioco Bonucci non erano a disposizione del Var. SportFace.

