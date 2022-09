RISULTATI | SIW Colossal II 10 09 2022

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 13 settembre 2022) Idello Show andato in scena lo scorso Sabato a Collesalvetti (LI) e visibile sul Canale Twitch e Youtube della SIW: SIWIISabato 10 Settembre – Collesalvetti (LI) –Contract Ladder MatchDarko batte Leon Chiro w/Liz Rage & Caesar, Tempesta, Bon Giovanni, Ivan Lacroix e Ammazza Eroi (Costantino & Jet) e vince ilContract–Triple Treat MatchSwan batte Electra e Myla Grace–SIW WILDBOAR Tag Team MatchHigh Society (Alex Flash & Liam Massett) (c) battono Most Wanted (Pan & Picchio) e mantengono i Titoli–Rafael Open ChallengeSteve Valentino batte Rafael-Capitan Fintus batte Vertigo–SIW Italian TitleNick Wave (c) batte Nico Inverardi e mantiene il Titolo