Real Madrid, si ferma anche Lucas Vazquez per infortunio (Di martedì 13 settembre 2022) Carlo Ancelotti e il suo Real Madrid devono fare i conti con un altro infortunio alla vigilia della sfida di Champions League contro il RB Lipsia. Si è fermato anche Lucas Vazquez, al quale è stato diagnosticato un infortunio al muscolo gracile della coscia destra. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 13 settembre 2022) Carlo Ancelotti e il suodevono fare i conti con un altroalla vigilia della sfida di Champions League contro il RB Lipsia. Si èto, al quale è stato diagnosticato unal muscolo gracile della coscia destra. SportFace.

