Rai Pubblicità presenta offerta commerciale per i Mondiali di Calcio in Qatar (Di martedì 13 settembre 2022) Sarà un mondiale di Calcio targato Rai quello in Qatar, che per la prima volta si gioca in autunno, con una collocazione innovativa per i giocatori, i tifosi e i telespettatori. Rai1, Rai2, Rai3, RaiSport, Rai Radio1 e RaiPlay seguiranno in diretta e in esclusiva l’intero evento, capace di catturare l’attenzione mediatica di milioni di persone. Tutte le 48 partite della fase iniziale a... Leggi su digital-news (Di martedì 13 settembre 2022) Sarà un mondiale ditargato Rai quello in, che per la prima volta si gioca in autunno, con una collocazione innovativa per i giocatori, i tifosi e i telespettatori. Rai1, Rai2, Rai3, RaiSport, Rai Radio1 e RaiPlay seguiranno in diretta e in esclusiva l’intero evento, capace di catturare l’attenzione mediatica di milioni di persone. Tutte le 48 partite della fase iniziale a...

dimmicosapens : @aboubakar_soum Fai pubblicità al PD per paura di non lavorare più in Rai? - svilupp : Rosario Maringola | Facebook - alienamata : @CaterpillarAM @aguakr67 @marcoardemagni La trasmissione si è snaturata, partire alle 6.40 non ha alcun senso. Non… - paolalerza : @Marcell41157833 sono tutti dei quaquaraquà. La Merlino poi con quella coccina da borgatara romana non si può senti… - FrancescaVitol6 : @efdiegi_ Pubblicità su Rai 1, ricordiamo -

Rimini, al via i grandi eventi autunnali, da 'Giardini d'autore' al Gran premio Nuvolari Opera e pubblicità: un connubio di ieri e di oggi. Philharmonia Orchestra - Santtu - Matias ... Un appuntamento con le tradizioni marinare riminesi che sarà al centro del programma Rai Linea Blu in ... Press Party. L'irruzione di Peppa Pig nella campagna elettorale Un esponente della destra grida allo scandalo chiedendo alla Rai di non mandare in onda la puntata. ... Grande pubblicità per Peppa e occasione ghiotta per fare dell'ironia, rivolgendosi ai rari lettori ... Brand News Opera e: un connubio di ieri e di oggi. Philharmonia Orchestra - Santtu - Matias ... Un appuntamento con le tradizioni marinare riminesi che sarà al centro del programmaLinea Blu in ...Un esponente della destra grida allo scandalo chiedendo alladi non mandare in onda la puntata. ... Grandeper Peppa e occasione ghiotta per fare dell'ironia, rivolgendosi ai rari lettori ... Rai Pubblicità presenta l'offerta per i Mondiali di calcio in Qatar