Pallanuoto | diramati format e date dei campionati di Serie A1 2022-2023 maschile e femminile

(Di martedì 13 settembre 2022) Sono stati definitideidiA1di: entrambi i tornei scatteranno il 22 ottobre con la stagione regolare, che terminerà il 22 aprile per gli uomini (con tre turni infrasettimanali) e l’8 aprile per le donne. Confermati i playoff scudetto ed i playout retrocessione, che si disputeranno con le formule di seguito riportate. Formula post season del campionato diA1Ai playoff parteciperanno le prime quattro con semifinali (1ª-4ª e 2ª-3ª) il 3-6-9 maggio e finali il 16-20-27 maggio, ed i piazzamenti dal quinto all’ottavo che saranno stabiliti con semifinali e finali nelle medesime, invece la 14ma ...

Sono staticalendario e gironi di Coppa Italia 2022 - 2023 dimaschile e femminile: uomini in acqua l'8 e 9 ottobre per il primo turno, con le 14 squadre di Serie A1 suddivise in 4 gironi e ...IT Articoli Correlati