Monreale | incendio in via Cappuccini | a ridosso del parcheggio Torres

(Di martedì 13 settembre 2022) https://filodiretto.it/wp-content/uploads/2022/09/WhatsApp-Video-2022-09-13-at-18.17.54.mp4– È divampato unquesto pomeriggio, intorno alle 18,15, nei pressi di via, adeldi. Fiamme alte diversi metri, visibili dall’alto della scalinata di via, hanno divorato un canneto. Sul posto sono da poco intervenuti i vigili del fuoco, per evitare che le fiamme si possano avvicinare alle abitazioni distanti qualche decina di metri. Sul posto anche i Carabinieri della stazione di, i volontari dell’associazione di protezione civile Overland e l’assessore Geppino Pupella che sta coordinando l’intervento di sgombero ...

