Milan, Saelemaekers: «Io ci sono sempre per aiutare tutti» (Di martedì 13 settembre 2022) Milan, le parole di Alexis Saelemaekers: «La Champions è una competizione dove possiamo fare vedere che siamo una squadra forte» Alexis Saelemaekers ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del prossimo impegno del Milan in Champions League. Di seguito le sue parole. «La Champions è una competizione dove possiamo fare vedere che siamo una squadra forte, il livello si alza e dobbiamo far vedere di essere un grande gruppo. Abbiamo grandi giocatori, sono felice di averli con me. Io ci sono sempre per aiutare tutti. De Ketelaere ha fatto vedere grandi cose nelle ultime partite ma so che è un grande giocatore anche davanti alla porta e spero che faccia tanti gol». L'articolo proviene da Calcio News 24.

