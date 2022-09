Marty Jannetty | “Ho problemi alla caviglia | ora sono in ospedale”

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 13 settembre 2022), tra gli ani ’80 e gli anni ’90, è stato uno dei wrestler piu’ popolari nella divisione tag team. Storico il duo formato con Shawn Michaels. Ha combattuto a lungo e prima del suo ritiro definitivo nel 2018 è spesso tornato per “nostalgia”. Una carriera cosi lunga gli ha comportato diversifisici tra cui quello. Ha fatto sapere con un post su Facebook che è attualmente ricoverato in. Le sue parole “orgoglioso nel dire che midanneggiato laper tutti le volte che ho preso a calci nel sedere le persone, per tutte le volte checaduto dalle corde e non solo ma se mi venisse chiesto se lo rifarei di nuovo risponderei di si!“.