(Di martedì 13 settembre 2022) “Le élites sono rimaste a lungo dormienti ma adesso qualche voce dissonante si comincia ae non solo sui social network; lanei confronti del presidente Vladimirnon è più”: cosìrussa, direttrice dell’osservatorio R. Politik, intervistata dall’agenzia Dire. Al centro del colloquio le implicazioni politiche del conflitto in Ucraina nei giorni della controffensiva delle forze di Kiev nel settore nord-orientale di Kharkiv. La premessa diè che in questa fase il potere dinon è a rischio. Secondo, “la maggioranza dei russi sostiene ‘l’operazione militare speciale’ in Ucraina e il suo interesse nei confronti di ciò che accade al fronte è ...

Il Denaro

Così ha scritto in un breve articolo su Foreign Policy...russa e profonda conoscitrice delle dinamiche intorno al ... non per come'Occidente vuole che sia o se la immagina. Le tesi ......Stanovaya, divenutapolitica dopo aver lavorato ...dai circoli conservatori che attorniano Putin e il rapporto con'... L'analista Tatyana Stanovaya: Russia, fiducia in Putin non più scontata, si cominciano a sentire voci dissonanti - Ildenaro.it