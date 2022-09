Lampedusa, migranti: dodici sbarchi, un morto. Indaga la procura di Agrigento (Di martedì 13 settembre 2022) La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta e ha incaricato la squadra mobile di svolgere le indagini sul caso a partire dagli interrogatori dei superstiti che possono riferire sulle circostanze del decesso L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 13 settembre 2022) Ladiha aperto un'inchiesta e ha incaricato la squadra mobile di svolgere le indagini sul caso a partire dagli interrogatori dei superstiti che possono riferire sulle circostanze del decesso L'articolo proviene da Firenze Post.

