Influenza | Rezza | Ci aspettiamo una stagione ad alta intensità | importante vaccinarsi

"Il momento è molto delicato. Ci aspettiamo una stagione influenzale ad alta intensità". E' l'allarme lanciato da Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione al ministero della Salute. "Quest'anno abbiamo tutte le condizioni per numeri alti perché saremo senza protezioni come mascherine e distanziamento, ma con una popolazione ampiamente suscettibile".