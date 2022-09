Il climate change e gli ardenti spiriti del web (Di martedì 13 settembre 2022) Non l’avreste mai detto ma uno studio di Lancet dimostra che gli hater diventano più aggressivi sui social in condizioni climatiche estreme. Un’analisi di quattro miliardi di tweet prodotti in America dimostra che i discorsi d’odio aumentano del 5 per cento quando ci sono 30 gradi, del 10 per cento quando ce ne sono 35, e del 22 per cento quando la temperatura supera i 42. Allo stesso modo, l’hate speech risulta incrementato del 3 per cento se il termometro scende a 7 gradi, dell’8 er cento sotto i 2, del 12 per cento quando si lambiscono i meno 5. La temperatura ideale per contenere al minimo gli insulti online è compresa fra i 14 e i 22 gradi. Che il clima influenzasse il comportamento umano lo si sospettava già dai tempi di Montesquieu, che pure non disponeva di un account Twitter. Ma il risvolto che trovo più interessante in questi studi di Lancet è il sottinteso. Siamo tutti ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 13 settembre 2022) Non l’avreste mai detto ma uno studio di Lancet dimostra che gli hater diventano più aggressivi sui social in condizioni climatiche estreme. Un’analisi di quattro miliardi di tweet prodotti in America dimostra che i discorsi d’odio aumentano del 5 per cento quando ci sono 30 gradi, del 10 per cento quando ce ne sono 35, e del 22 per cento quando la temperatura supera i 42. Allo stesso modo, l’hate speech risulta incrementato del 3 per cento se il termometro scende a 7 gradi, dell’8 er cento sotto i 2, del 12 per cento quando si lambiscono i meno 5. La temperatura ideale per contenere al minimo gli insulti online è compresa fra i 14 e i 22 gradi. Che il clima influenzasse il comportamento umano lo si sospettava già dai tempi di Montesquieu, che pure non disponeva di un account Twitter. Ma il risvolto che trovo più interessante in questi studi di Lancet è il sottinteso. Siamo tutti ...

