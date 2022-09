I colpi di Kiev e la reazione di Mosca. Colloquio con Andrea Gilli (Di martedì 13 settembre 2022) L’attacco lanciato da Kiev per riprendere il controllo delle zone occupate da Mosca ha spinto le truppe russe ad arretrare, perdendo il controllo di centri importanti come le aree di Kharkiv, Kupyansk e Izium, conquistate dopo mesi di combattimenti. Lo Stato Maggiore russo ha dovuto ammettere di aver ordinato una “ritirata tattica”, anche se in realtà quella dell’esercito russo appare come una fuga disordinata. Vediamo cosa sta succedendo nel Paese e quali sono gli scenari che dobbiamo aspettarci. La controffensiva ucraina sembra raccogliere un discreto successo. Qual è l’attuale situazione del fronte e cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi mesi? Le considerazioni strategiche da fare sono di tre tipi. Primo, a causa dell’avvicinarsi dell’inverno gli ucraini hanno qualche settimana di tempo per continuare la controffensiva, prima che le temperature si ... Leggi su formiche (Di martedì 13 settembre 2022) L’attacco lanciato daper riprendere il controllo delle zone occupate daha spinto le truppe russe ad arretrare, perdendo il controllo di centri importanti come le aree di Kharkiv, Kupyansk e Izium, conquistate dopo mesi di combattimenti. Lo Stato Maggiore russo ha dovuto ammettere di aver ordinato una “ritirata tattica”, anche se in realtà quella dell’esercito russo appare come una fuga disordinata. Vediamo cosa sta succedendo nel Paese e quali sono gli scenari che dobbiamo aspettarci. La controffensiva ucraina sembra raccogliere un discreto successo. Qual è l’attuale situazione del fronte e cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi mesi? Le considerazioni strategiche da fare sono di tre tipi. Primo, a causa dell’avvicinarsi dell’inverno gli ucraini hanno qualche settimana di tempo per continuare la controffensiva, prima che le temperature si ...

EdiTMMecchia : Sovraeccitate dai successi sul fronte di Kharkov,le forze armate di Kiev hanno tentato di riprendere il controllo d… - EdiTMMecchia : Nonostante quindi sia appurato che l'esercito della Fed. Russa controlli quell'area, e che sono i colpi dell'eserci… - MaxLandra : RT @beltrami_fulvio: #Ucraina In #Donbass i colpi di artiglieria contro le aree civili partono dal fronte ucraino, da otto anni. E da 8 an… - lup0solitari0 : RT @beltrami_fulvio: #Ucraina In #Donbass i colpi di artiglieria contro le aree civili partono dal fronte ucraino, da otto anni. E da 8 an… - CCKKI : RT @beltrami_fulvio: #Ucraina In #Donbass i colpi di artiglieria contro le aree civili partono dal fronte ucraino, da otto anni. E da 8 an… -