GF Vip 7 | Colpo di reni ad un passo dall’inizio | sale in corsa e sconvolge tutto

Ad un passo dalla serata inaugurale, i rumors preannunciano l'arrivo di un altro concorrente al GF Vip 7: ritiri eccellenti in vista? Alfonso Signorini, GF Vip 7 (fonte youtube)Il "toto GF" è ormai alle sue battute finali. Il reality per antonomasia sta infatti scaldando i motori, pronto ad irrompere sugli schermi di tutta Italia in prima serata nel suo duplice appuntamento settimanale. Alfonso Signorini ha sfruttato l'estate per perfezionare il reclutamento del nuovo cast, disseminando i social di indizi rivelatori circa la loro identità. Negli scorsi giorni i primi nomi ufficiali hanno fatto capolino dalle principali riviste scandalistiche: i nomi ormai confermati apparterrebbero a Pamela Prati, Giovanni Ciacci e Wilma Goich. Sembra che un altro celebre influencer presenzierà al format, occupando forse il posto di un precedente prescelto per lo show: di chi si ...

