Domanda su Mbappé | ad Ancelotti cadono le braccia

(Di martedì 13 settembre 2022) Dopo la notizia che il rinnovo dell'attaccante del Psg sarebbe solo di due stagioni, e non tre come detto inizialmente, nella capitale spagnola riparte ...

GiokerMusso : ??? #JuveBenfica- #Allegri LIVE alla domanda di @calciomercatoit sul momento di #Vlahovic 'Dusan l'ho visto bene, st… - MMeneghello : @ChrisElMuss Ma io voglio farvi una domanda....ma a 20/22/24 anni....dopo 5 partite....la gente è stanca...no perch… - BiancaDobos : Finalmente qualcuno fa la cosa giusta e ride ?? - gltiso72 : Come anticipato ecco qual è la sensibilità sulla #CrisisEnergetica a seconda delle tasche... Niente si strano comun… - salvatore_irato : Beh, mondo del calcio: cosa ci si può aspettare dal circo stravolto. Kylian Mbappé e Galtier ridono alla domanda s… -

Dopo la notizia che il rinnovo dell'attaccante del Psg sarebbe solo di due stagioni, e non tre come detto inizialmente, nella capitale spagnola riparte ...Danilo risponde anche alladell'inviato di Calciomercato.it: 'Sarà una partita difficile, come lo sono tutte. Domani ha certamente un'importanza diversa, abbiamo perso col PSG e non vincere ...