Dl aiuti bis, i partiti trovano la quadra per sbloccare i crediti del Superbonus: la responsabilità solidale resta solo «nei casi di dolo o colpa grave» (Di martedì 13 settembre 2022) Raggiunto l’accordo sul Superbonus, il Dl aiuti bis può approdare in un Senato dalle acque tranquille. C’è voluto un lavoro di cesellatura del ministero dell’Economia per rifinire l’emendamento che consentirà lo sblocco dei crediti di imposta, mentre la responsabilità in solido per la cessione dei crediti per i bonus edilizi resterà solo «in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave». Scongiurata la tempesta 5 stelle che, oggi, si intesta i meriti della modifica: «È solo grazie all’insistenza e all’intransigenza del M5s, rifiutatosi di assecondare l’iniziale inerzia e arrendevolezza del Mef e delle altre forze politiche, che il sistema può essere restituito a tutte le sue potenzialità», scrivono in ... Leggi su open.online (Di martedì 13 settembre 2022) Raggiunto l’accordo sul, il Dlbis può approdare in un Senato dalle acque tranquille. C’è voluto un lavoro di cesellatura del ministero dell’Economia per rifinire l’emendamento che consentirà lo sblocco deidi imposta, mentre lain solido per la cessione deiper i bonus edilizi resterà«in presenza di concorso nella violazione con». Scongiurata la tempesta 5 stelle che, oggi, si intesta i meriti della modifica: «Ègrazie all’insistenza e all’intransigenza del M5s, rifiutatosi di assecondare l’iniziale inerzia e arrendevolezza del Mef e delle altre forze politiche, che il sistema può essere restituito a tutte le sue potenzialità», scrivono in ...

