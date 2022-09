Certificazione Isee, non commettere questo errore: multa pesante e si rischia il penale (Di martedì 13 settembre 2022) La Certificazione Isee permette di usufruire di diverse agevolazioni e bonus: attenzione, però: questa omissione può costarvi carissima. Certificazione Isee (fonte pexels)Certamente sarete al corrente che il modulo Isee, ovvero l’autoCertificazione della situazione economica del nucleo familiare, permette di accedere a diversi bonus e servizi offerti dallo Stato. La sigla, infatti, è l’abbreviazione di “Indicatore della situazione economica equivalente“, e consente alle famiglie in oggettiva difficoltà economica di risparmiare su bollette di telefono, luce e gas. Per compilare questo modulo ed usufruire dei vantaggi è necessario presentare la documentazione richiesta al CAF di riferimento, che provvederà in seguito a stampare l’Isee ... Leggi su ck12 (Di martedì 13 settembre 2022) Lapermette di usufruire di diverse agevolazioni e bonus: attenzione, però: questa omissione può costarvi carissima.(fonte pexels)Certamente sarete al corrente che il modulo, ovvero l’autodella situazione economica del nucleo familiare, permette di accedere a diversi bonus e servizi offerti dallo Stato. La sigla, infatti, è l’abbreviazione di “Indicatore della situazione economica equivalente“, e consente alle famiglie in oggettiva difficoltà economica di risparmiare su bollette di telefono, luce e gas. Per compilaremodulo ed usufruire dei vantaggi è necessario presentare la documentazione richiesta al CAF di riferimento, che provvederà in seguito a stampare l’...

