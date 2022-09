Calcio, Serie A 2022-2023: il Monza esonera Giovanni Stroppa. Panchina a Raffaele Palladino (Di martedì 13 settembre 2022) Salta la seconda Panchina nella Serie A 2022-2023 di Calcio: dopo l’esonero di Sinisa Mihajlovic da parte del Bologna, arriva quello di Giovanni Stroppa, silurato dal Monza, ultimo in classifica con un solo punto conquistato in sei giornate, e già sostituito con Raffaele Palladino. Questa la breve nota della società con la comunicazione dell’esonero: “AC Monza comunica di aver sollevato Giovanni Stroppa dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia il tecnico per il percorso compiuto insieme, culminato con la conquista di una storica promozione in Serie A. AC Monza augura a Giovanni ... Leggi su oasport (Di martedì 13 settembre 2022) Salta la secondanelladi: dopo l’esonero di Sinisa Mihajlovic da parte del Bologna, arriva quello di, silurato dal, ultimo in classifica con un solo punto conquistato in sei giornate, e già sostituito con. Questa la breve nota della società con la comunicazione dell’esonero: “ACcomunica di aver sollevatodall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia il tecnico per il percorso compiuto insieme, culminato con la conquista di una storica promozione inA. ACaugura a...

sportface2016 : #JuveSalernitana, #Marcenaro e #Banti non hanno sbagliato e non verranno fermati - sportface2016 : #Monza, #Berlusconi critica #Stroppa: 'Giocatori di livello ma messi male in campo. Tornerò ad occuparmene io dando… - sportface2016 : #SerieA | #JuventusSalernitana, avv. Fimmanò: 'Potrei dire che manca rigore su #Piatek, ma non è nel nostro stile' - Robertoro80 : RT @sportface2016: #JuveSalernitana, #Marcenaro e #Banti non hanno sbagliato e non verranno fermati - RepAsRoma : Roma, il miglior Dybala degli ultimi 5 anni: ma la squadra ancora cerca una identità -